Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 15 мая 2026Экономика

Россиян начали выводить с удаленки

«Работа.ру»: 10–15 % компаний в РФ начали отказываться от дистанционной работы
Дмитрий Воронин

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Многие российские работодатели в связи с экономическими изменениями и увеличением числа соискателей на рынке начали ужесточать требования, выводя работников с «дистанта». Об этом рассказал замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, которого цитирует «Говорит Москва».

По словам эксперта, еще год-два назад удаленка или гибридный формат занятости были в некоторых отраслях «мастхэв, чтобы найти сотрудников», но теперь ситуация стала меняться. «Пока это в районе 10–15 процентов компаний, в зависимости от региона и отрасли», — объяснил специалист, уточнив, что речь, тем не менее, идет об уже сформировавшейся тенденции.

Ранее более трети (36 процентов) работающих удаленно или в гибридном режиме участников опроса из России заявили, что скорее уволятся, чем вернутся в офис. Еще 34 процента затруднились однозначно ответить на поставленный ребром вопрос о возобновлении поездок на работу пять дней в неделю.

При этом, согласно данным hh.ru, почти каждый третий опрошенный россиянин (29 процентов) готов оставить офис ради квалифицированной рабочей специальности при условии того, что новое место будет гарантировано.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали эффективный способ прекратить налеты дронов на Россию

    В России захотели изменить перечень стратегически значимых лекарств

    Интерес к работе в России мигрантов из Афганистана назвали взаимным

    СК отреагировал на массовое отравление воспитанников в кадетском корпусе

    УЕФА присудил Латвии поражение за отказ играть с Белоруссией

    Ближайший союзник России заявил о тесных связях с США

    Конфликт между россиянином и знакомым закончился стрельбой

    Российский полковник лишился звания из-за непомерного аппетита

    Российская коуч просрочила визу и захотела добиться бесплатного выдворения из Таиланда

    Страна БРИКС предложила Индии нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok