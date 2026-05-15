Россиян начали выводить с удаленки

Многие российские работодатели в связи с экономическими изменениями и увеличением числа соискателей на рынке начали ужесточать требования, выводя работников с «дистанта». Об этом рассказал замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, которого цитирует «Говорит Москва».
По словам эксперта, еще год-два назад удаленка или гибридный формат занятости были в некоторых отраслях «мастхэв, чтобы найти сотрудников», но теперь ситуация стала меняться. «Пока это в районе 10–15 процентов компаний, в зависимости от региона и отрасли», — объяснил специалист, уточнив, что речь, тем не менее, идет об уже сформировавшейся тенденции.
Ранее более трети (36 процентов) работающих удаленно или в гибридном режиме участников опроса из России заявили, что скорее уволятся, чем вернутся в офис. Еще 34 процента затруднились однозначно ответить на поставленный ребром вопрос о возобновлении поездок на работу пять дней в неделю.
При этом, согласно данным hh.ru, почти каждый третий опрошенный россиянин (29 процентов) готов оставить офис ради квалифицированной рабочей специальности при условии того, что новое место будет гарантировано.