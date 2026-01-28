Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

SuperJob: 36 % опрошенных россиян предпочли увольнение возвращению в офис

Более трети (36 процентов) работающих удаленно или в гибридном режиме граждан заявили в ходе опроса, что скорее уволятся, чем вернутся обратно в офисы. Об этом говорится в материалах исследования SuperJob, в котором поучаствовали 1600 россиян.

Тех, кто однозначно готов снова начать ездить на работу не менее пяти раз в неделю оказалось меньше — 34 процента, еще 30 процентов затруднились однозначно ответить на поставленный ребром вопрос.

Отмечается, что среди готовых уволиться ради того, чтобы сохранить возможность работать из дома, оказалось больше женщин чем мужчин (38 против 33 процентов), тогда как согласиться с возвращением в офис, наоборот, чаще готовы россияне (36 процента), а не россиянки (33 процента).

В то же время, тех, кто не дал однозначного ответа по сравнению с данными опроса от 2023 года стало больше (рост с 23 процентов, на 7 процентных пунктов). Указав в этой связи, что «все зависит от условий и зарплаты», исследователи пришли к выводу об ожидании респондентов по поводу роста зарплат для отказавшегося от удаленки персонала.

Ранее участники другого опроса назвали среди основных преимуществ удаленной работы возможность самостоятельно определять свой график (67 процентов), экономить время и средства на дорогу и питание (66 процентов), высыпаться (46 процентов) и возможность чаще бывать с рядом с членами семьи (45 процентов).