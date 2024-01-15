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13:10, 15 января 2024Экономика

Россияне назвали преимущества удаленки

Работа.ру: 33% опрошенных россиян хотели бы работать удаленно

Фото: Cayley Nossiter / Unsplash

Треть опрошенных россиян (33 процента) заявили, что в 2024 году хотели бы работать удаленно, причем 13 процентов уже это делают, следует из результатов исследования, проведенного сервисов для подбора персонала Работа.ру. С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

Еще 20 процентов россиян пока что ездит в офис, но хотели бы работать из дома. При этом только 1 процент респондентов заявил, что уже находится на удаленке, но расчитывает вернуться к классическому формату работы.

Принявшие участие в опросе 3500 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России назвали также преимущества удаленного формата работы. Среди самых популярных оказались возможность самостоятельно определять свой график (67 процентов), экономить время и средства на дорогу и питание (66 процентов), высыпаться (46 процентов) и проводить больше времени с семьей (45 процентов).

Ранее среди профессий, представителям которых больше всего подходит удаленная работа, россиянам назвали программистов, журналистов, а также юристов, психологов и репетиторов.

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      Дмитрий Воронин
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