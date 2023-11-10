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16:23, 10 ноября 2023Экономика

Россиянам назвали подходящие для удаленной работы профессии

Профессию программиста назвали самой подходящей для удаленной работы

Фото: Christin Hume / Unsplash

Лучше всего удаленная работа подходит программистам и журналистам. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Маргарита Алексеева.

Также такой формат работы удобен юристам, писателям, корректорам, психологам и репетиторам. Перечисленные профессии требуют максимальной концентрации для выполнения поставленных задач, отметила психолог. Она рассказала, что фоновый шум для представителей этих специальностей сильно влияет на производительность.

Тем, кому не хватает общения, Алексеева посоветовала рассмотреть вариант коворкинга или работы в каком-либо общественном пространстве. Однако она указала, что работа в таких местах значительно снижает продуктивность и концентрацию на рабочем процессе.

Ранее глава инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман заявил, что работодателям по всему миру будет трудно заставить сотрудников вернуться к офисному режиму. Сотрудники предпочитают удаленный режим из-за меньшего объема нагрузок, экономии денег на поездках в офис, обедах и рабочей одежде.

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      Мария Черкасова
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