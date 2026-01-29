В Москве решили избавиться от самого дорогого офиса России

Aeon City Estate: В Москве решили продать самый дорогой офис России за ₽11 млрд

В Москве решили избавиться от самого дорогого офиса в России и одновременно самого высокого в Европе. Об этом сообщает пресс-служба компании Aeon City Estate, которая курирует сделку, пишет РИА Новости.

Офис находится в деловом центре «Москва-Сити», на 95-м этаже башни «Восток». «На продажу выставлен офисный пентхаус F-375, который одновременно станет самым высоким офисом в Европе и самым дорогим офисом в России по стоимости квадратного метра», — рассказали в компании.

Помещение площадью 2600 квадратных метров является трехуровневым пентхаусом — самый верхний ярус находится на высоте 375 метров. Общая стоимость помещения достигает 11 миллиардов рублей. А цена квадрата такого офиса (4,16 миллиона рублей) в четыре раза превышает среднюю цену похожих предложений в «Москва-Сити».

