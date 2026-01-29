Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:49, 29 января 2026Экономика

В Москве решили избавиться от самого дорогого офиса России

Aeon City Estate: В Москве решили продать самый дорогой офис России за ₽11 млрд
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве решили избавиться от самого дорогого офиса в России и одновременно самого высокого в Европе. Об этом сообщает пресс-служба компании Aeon City Estate, которая курирует сделку, пишет РИА Новости.

Офис находится в деловом центре «Москва-Сити», на 95-м этаже башни «Восток». «На продажу выставлен офисный пентхаус F-375, который одновременно станет самым высоким офисом в Европе и самым дорогим офисом в России по стоимости квадратного метра», — рассказали в компании.

Помещение площадью 2600 квадратных метров является трехуровневым пентхаусом — самый верхний ярус находится на высоте 375 метров. Общая стоимость помещения достигает 11 миллиардов рублей. А цена квадрата такого офиса (4,16 миллиона рублей) в четыре раза превышает среднюю цену похожих предложений в «Москва-Сити».

Ранее стало известно, что самая дешевая квартира в Москве стоит 2,6 миллиона рублей. С таким бюджетом получится приобрести студию площадью 9 квадратных метров в паре минут ходьбы от станции метро «Красные Ворота».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сейчас многое будет обнуляться». Зеленского приглашают к Путину. В России рассказали, как его могут принять в Москве

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Отдыхавший в Сочи турист поссорился с приятелем, украл его куртку и попал на видео

    Android-смартфоны станут бесполезными для воров

    Воюющий за ВСУ наемник из США выстрелил в сослуживца за фразу по-русски

    Власти российского города ответили на критику Артемия Лебедева

    Раскрыт тайный смысл тостов и шуток на тему отношений

    Патриарх Кирилл призвал наказывать россиян за мат и вспомнил советскую практику

    «Бэтмен» раскритиковал власти США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok