Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:48, 26 января 2026Экономика

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Самой дешевой квартирой в Москве стала студия площадью 9 кв. м за 2,6 млн рублей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самой дешевой квартирой в Москве оказалась студия площадью 9 квадратных метров стоимостью 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

Недвижимость находится в мансарде в паре минут ходьбы от станции метро «Красные ворота». Высота потолков в ней составляет 3,15 метра, поэтому хозяин, по мнению риелтора, сможет обустроить в квартире антресоль.

Самым дорогим объектом оказалась квартира площадью 423 квадратных метра в клубном доме Grand Bricks House на Остоженке. В квартире новый ремонт, открывается панорамный вид на Москву-реку, потолки высотой 3,2 метра и техника Miele. Стоимость жилья составляет 10,5 миллиарда рублей.

Ранее эксперты спрогнозировали, что заметнее всего в наступившем 2026 году повысятся цены на недвижимость премиум-класса. Больше других городов прирост цен продемонстрируют Москва и Санкт-Петербург

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    В России предложили маркировать туалетную бумагу

    В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

    75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

    Нежелание москвички воспитывать сына привело к жестокой расправе

    Меньшова поддержала протест выпускников Школы-студии МХАТ

    Порошенко назвал ВСУ опорой трансатлантической безопасности

    Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok