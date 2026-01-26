Реклама

Экономика
11:50, 26 января 2026Экономика

Назван вид жилья с самым сильным приростом цен в 2026 году

Эксперт по жилью Иванова: Сильнее всего в 2026 году подорожает премиум-жилье
Виктория Клабукова
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Заметнее всего в наступившем 2026 году повысятся цены на недвижимость премиум-класса. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» сделала эксперт рынка недвижимости, операционный директор Genesis Group Оксана Иванова.

Больше других прирост цен продемонстрируют Москва и Санкт-Петербург, где нового предложения не так много, а спрос на качественные квартиры стабилен в сравнении с другими регионами. Цены в крупных городах будут расти как на первичном, так и на вторичном рынке. В течение года объекты в мегаполисах могут прибавить в стоимости 5-7 процентов. Как уточняется, речь идет о жилье в развитых и удобных локациях в престижных районах.

В небольших городах рост цен, по мнению эксперта, будет умеренным или даже стабилизируется. Старый фонд меньше подвергнется колебаниям цен, чем новостройки. На вторичном рынке, как подчеркнула Иванова, популярностью будут пользоваться «умные» квартиры и жилые комплексы с современными инженерными решениями. В ситуации со сталинками и хрущевками все будет зависеть от расположения и состояния объектов, но дорожать они будут намного медленнее, чем более современные здания. В целом доступность жилья может снизиться из-за ужесточения условий семейной ипотеки, налоговых и субсидированных программ, однако в то же время оживить спрос на рынке может корректировка ключевой ставки.

Ранее в Центробанке заверили, что благодаря ограничению госипотеки и проведению жесткой денежно-кредитной политики ценового пузыря на рынке жилья в России не возникнет.

