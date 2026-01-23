Реклама

Экономика
17:29, 23 января 2026Экономика

В ЦБ опровергли надувание пузыря цен на рынке жилья

Зампред ЦБ Заботкин: Оснований говорить о пузыре цен на рынке жилья в России нет
Вячеслав Агапов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ограничение льготной ипотеки и жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) стабилизировали ситуацию на рынке недвижимости в 2025 году, поэтому оснований говорить о надувании пузыря в сегменте нет. Опроверг такое заявление заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) России Алексей Заботкин.

В ходе онлайн-трансляции в Telegram-канале регулятора Заботкин отметил, что, по данным Росстата, в третьем квартале 2025-го цены на первичное и вторичное жилье выросли только на четыре процента.

«Во-первых, это ниже чем инфляция или рост номинальных зарплат. Во-вторых, характерный для периода безадресной льготной ипотеки опережающий рост "первички" прекратился. Ограничение льготной ипотеки и жесткая ДКП стабилизировали ситуацию на рынке», — пояснил он.

Руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина призвала желающих купить жилье россиян не тянуть с принятием решения. Цены на квартиры продолжают расти, и с рынка быстро уходят ликвидные варианты. По прогнозам специалистки, на вторичном рынке сильнее всего подорожают ликвидные квартиры с современным ремонтом в хороших районах и домах с развитой инфраструктурой. «В целом стоимость недвижимости может увеличиться примерно на 10 процентов», — подчеркнула она.

