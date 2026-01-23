Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:57, 23 января 2026Экономика

Россиян призвали не тянуть с покупкой квартир

Юрист Нигматуллина: Квартиры подорожают, лучше не тянуть с покупкой жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Цены на квартиры продолжают расти, и с рынка быстро уходят ликвидные варианты. Не тянуть с принятием решения призвала желающих купить жилье россиян руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина, пишет «Газета.ru».

По прогнозам специалистки, на вторичном рынке сильнее всего подорожают ликвидные квартиры с современным ремонтом в хороших районах и домах с развитой инфраструктурой. «В целом стоимость недвижимости может увеличиться примерно на 10 процентов», — подчеркнула Нигматуллина.

Юрист посоветовала потенциальным покупателям жилья присмотреться к Новой Москве — в том числе к районам Коммунарка и Внуково. Там сейчас активно развивают инфраструктуру и улучшают транспортную доступность. Так, запланированное на 2027 год открытие станции «Десна» может повысить стоимость жилья на дополнительные 10-20 процентов. Аналогичная динамика ожидает районы, где запланировано открытие новых станций и веток метро.

Ранее новостройкам в России предсказали подорожание до 50 процентов. Столь резкий рост цен на жилье может произойти при введении обязательных параметров отделки для всех проектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Ветеринар назвал пять худших пород собак

    Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

    Стало известно о «химии» между Мелони и Мерцем

    54-летняя телеведущая объяснила решение раздеться во время готовки семейного ужина

    Будильник в iPhone начал произвольно отключаться

    Названы самые популярные кроссоверы для небольшого бюджета

    Тревел-блогер описал жизнь в США словами «экономим, но живем лучше, чем в России»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok