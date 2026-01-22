Новостройкам предсказали подорожание в два раза по одной причине

Cтоимость новостроек вырастет до 50 % из-за нормы на отделку

Рост стоимости квадратного метра в новых квартирах может составить до 20 процентов на жилье с предчистовой отделкой и до 50 процентов при введении обязательных параметров отделки для всех проектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз девелоперских компаний и риелторских агентств.

Стоимость полной отделки может существенно вырасти за счет качества и спецификации конечных отделочных работ, считает руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Вице-президента ГК «Гранель» Михаил Царев уверен, что установление единых требований к отделке квартир приведет к резкому повышению спроса на услуги компаний, отвечающих новым стандартам, поэтому стоимость их работ повысится. Управляющий партнер «Гравион» Юрий Неманежин пояснил, что на рынке отделки до сих пор существует дефицит качественных кадров, и он может усилиться.

Ранее президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина оценить идею включения отделки в проектную документацию для новостроек. Вице-премьер отметил, что это своевременная мера и позволит населению экономить средства. До этого Хуснуллин назвал объемы выдачи ипотеки в 2025 году «испытанием для застройщиков».