Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:20, 22 января 2026Экономика

Новостройкам предсказали подорожание в два раза по одной причине

Cтоимость новостроек вырастет до 50 % из-за нормы на отделку
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Рост стоимости квадратного метра в новых квартирах может составить до 20 процентов на жилье с предчистовой отделкой и до 50 процентов при введении обязательных параметров отделки для всех проектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз девелоперских компаний и риелторских агентств.

Стоимость полной отделки может существенно вырасти за счет качества и спецификации конечных отделочных работ, считает руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Вице-президента ГК «Гранель» Михаил Царев уверен, что установление единых требований к отделке квартир приведет к резкому повышению спроса на услуги компаний, отвечающих новым стандартам, поэтому стоимость их работ повысится. Управляющий партнер «Гравион» Юрий Неманежин пояснил, что на рынке отделки до сих пор существует дефицит качественных кадров, и он может усилиться.

Ранее президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина оценить идею включения отделки в проектную документацию для новостроек. Вице-премьер отметил, что это своевременная мера и позволит населению экономить средства. До этого Хуснуллин назвал объемы выдачи ипотеки в 2025 году «испытанием для застройщиков».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп передал сообщение Путину

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    В Госдуме прокомментировали нападение на школу в Нижнекамске

    Кот поджег дом и попал на видео

    Смертельный конфликт в российском торговом центре попал на видео

    В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

    В российском городе в жилом доме прогремел взрыв из-за фена

    Внуково примет участие в торгах по продаже Домодедово

    Буйный пассажир сорвал рейс и заставил попутчиков ждать вылета сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok