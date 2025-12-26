Объемы выдачи ипотеки в России назвали испытанием для застройщиков

Вице-премьер Хуснуллин: Не все застройщики справятся с ситуацией на рынке

Объемы выдачи ипотеки в России в 2025 году станут для застройщиков серьезным испытанием на прочность. Об этом в пятницу предупредил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, слова которого приводит РИА Недвижимость.

Совокупный размер средств, инвестированных в жилье в 2025 году благодаря ипотеке, составит четыре триллиона рублей, отметил Хуснуллин. Речь, по его словам, идет о минимальной цифре, при которой в отрасли не наступает коллапс.

Некоторые девелоперы справиться с ситуацией на рынке не смогут, добавил вице-премьер. Застройщики возводят жилые дома благодаря средствам граждан, большая часть из которых берет эти средства в ипотеку, напомнил он.

Ранее Хуснуллин рассказал о том, что доля рыночной ипотеки в стране в этом году снизилась до исторического минимума. Наиболее заметную поддержку девелоперам сейчас оказывают программы семейной ипотеки, однако бюджету они обходятся довольно дорого, дал понять он. Уменьшению нагрузки на бюджет способствует снижение ключевой ставки, поэтому все ждут положительных решений от ЦБ в этом направлении, резюмировал вице-премьер.