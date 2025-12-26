Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 26 декабря 2025Экономика

Объемы выдачи ипотеки в России назвали испытанием для застройщиков

Вице-премьер Хуснуллин: Не все застройщики справятся с ситуацией на рынке
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Объемы выдачи ипотеки в России в 2025 году станут для застройщиков серьезным испытанием на прочность. Об этом в пятницу предупредил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, слова которого приводит РИА Недвижимость.

Совокупный размер средств, инвестированных в жилье в 2025 году благодаря ипотеке, составит четыре триллиона рублей, отметил Хуснуллин. Речь, по его словам, идет о минимальной цифре, при которой в отрасли не наступает коллапс.

Некоторые девелоперы справиться с ситуацией на рынке не смогут, добавил вице-премьер. Застройщики возводят жилые дома благодаря средствам граждан, большая часть из которых берет эти средства в ипотеку, напомнил он.

Ранее Хуснуллин рассказал о том, что доля рыночной ипотеки в стране в этом году снизилась до исторического минимума. Наиболее заметную поддержку девелоперам сейчас оказывают программы семейной ипотеки, однако бюджету они обходятся довольно дорого, дал понять он. Уменьшению нагрузки на бюджет способствует снижение ключевой ставки, поэтому все ждут положительных решений от ЦБ в этом направлении, резюмировал вице-премьер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Москвичам пообещали 33-сантиметровые сугробы

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Долина начала вывозить вещи из квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok