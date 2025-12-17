В России рекордно упала доля рыночной ипотеки

Хуснуллин: Доля рыночной ипотеки упала в России до исторического минимума

Доля рыночной ипотеки в России в 2025 году упала до исторического минимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина.

В настоящее время удается поддерживать наших заемщиков, наших граждан через компенсацию процентной ставки в основном через программы семейной ипотеки, что для бюджета обходится очень дорого, заявил он.

В России ожидается позитивное решение от Центробанка России (ЦБ РФ) по ключевой ставке, так как каждое ее снижение облегчает нагрузку на бюджет и дает возможность привлекать рыночные средства в ипотеку, добавил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне стали меньше переплачивать по ипотеке — средняя сумма отданных банку по процентам средств сократилась приблизительно на треть. Ключевым фактором могло стать уменьшение ипотечных ставок, считают эксперты.