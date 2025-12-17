Россияне стали меньше переплачивать по ипотеке

«Известия»: Переплата по ипотеке в России сократилась на треть, до 15 млн рублей

В 2025 году россияне стали меньше переплачивать по рыночной ипотеке — средняя сумма отданных банку по процентам средств сократилась приблизительно на треть. Данные приводят «Известия».

Так, в ноябре 2024 года заемщики в среднем переплачивали около 470 процентов от первоначальной суммы кредита или почти пять квартир, а в ноябре 2025-го показатель снизился до 324 процентов. Ключевым фактором могло стать уменьшение ипотечных ставок, считают эксперты.

По данным института развития «Дом.рф», в 2024 году средние ставки в крупнейших банках страны были на уровне 28,5 процента, а в 2025-м опустились до 21,25 процента. Срок кредитов тоже стал меньше — теперь он достигает 239 месяцев вместо 242, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

При этом средний размер ипотеки вырос с 3,9 миллиона до 4,6 миллиона рублей. Несмотря на это, снижение ставок позволило ощутимо уменьшить итоговую переплату.

По подсчетам «Известий», при текущих условиях россияне переплачивают по ипотеке в среднем 15 миллионов рублей, тогда как годом ранее сумма достигала 18,3 миллиона рублей.

Ранее выяснилось, что жилье стало недоступным для большинства россиян — только восемь процентов граждан могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за два года.

