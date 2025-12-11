Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:08, 11 декабря 2025Экономика

Жилье стало недоступным для большинства россиян

РГР: Только 8 % россиян могут накопить на ипотеку за два года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Жилье стало недоступным для большинства россиян — только восемь процентов потенциальных заемщиков могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за два года. Об этом заявил президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин, его слова приводит ТАСС.

Специалист уточнил, что речь идет о взносе в 20 процентов от стоимости квартиры в новостройке. Как отмечают в РГР, недоступным для основной массы потенциальных покупателей жилье стало на фоне высоких ипотечных ставок и подорожания квадратного метра.

Риелторы отметили, что в октябре 2025 года доля отказов банков по заявкам на жилищные кредиты выросла до рекордных 67,5 процента.

Ранее россиянам предложили действенный способ, который поможет накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Так, нужно распределять средства по схеме 50/30/10/10. Это значит, что 50 процентов дохода нужно потратить на обязательные расходы (аренду жилья, коммунальные услуги, проезд и продукты), 30 процентов — на жизнь и досуг (хобби, походы в кафе, покупка одежды), 10 процентов — на накопления и инвестиции, и еще 10 процентов — на первоначальный взнос по ипотеке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Способность США повлиять на позицию Европы по Украине оценили

    Самолет Пашиняна со второго раза смог сесть в Москве

    Российские «Кусты-2» сформировали закрытую радиосеть длиной 700 километров

    В Раде рассказали о подготовке выборов во время военных действий

    Синоптик оценил срок визита зимы в Москву

    Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

    Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

    Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok