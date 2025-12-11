РГР: Только 8 % россиян могут накопить на ипотеку за два года

Жилье стало недоступным для большинства россиян — только восемь процентов потенциальных заемщиков могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за два года. Об этом заявил президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин, его слова приводит ТАСС.

Специалист уточнил, что речь идет о взносе в 20 процентов от стоимости квартиры в новостройке. Как отмечают в РГР, недоступным для основной массы потенциальных покупателей жилье стало на фоне высоких ипотечных ставок и подорожания квадратного метра.

Риелторы отметили, что в октябре 2025 года доля отказов банков по заявкам на жилищные кредиты выросла до рекордных 67,5 процента.

Ранее россиянам предложили действенный способ, который поможет накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Так, нужно распределять средства по схеме 50/30/10/10. Это значит, что 50 процентов дохода нужно потратить на обязательные расходы (аренду жилья, коммунальные услуги, проезд и продукты), 30 процентов — на жизнь и досуг (хобби, походы в кафе, покупка одежды), 10 процентов — на накопления и инвестиции, и еще 10 процентов — на первоначальный взнос по ипотеке.