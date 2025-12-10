Россиянам раскрыли действенный способ накопить на ипотеку

Эксперт Овечкин: Схема 50/30/10/10 поможет быстрее накопить на ипотеку

При грамотном распределении денег россияне смогут достаточно быстро накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Действенные способы раскрыл руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, пишет РИАМО.

Самый простой финансовый принцип, который преддожил эксперт — «Сначала заплати себе». Его суть заключается в том, чтобы в день зарплаты сразу же переводить 10-15 процентов суммы на специальный «ипотечный» счет. «Считайте это таким же обязательным платежом, как коммунальные услуги. Вы не увидите этих денег, а значит, и не потратите», — пояснил Овечкин.

Еще одно работающее правило — распределение финансов по схеме 50/30/10/10. Это значит, что 50 процентов дохода нужно потратить на обязательные расходы (аренду жилья, коммунальные услуги, проезд и продукты), 30 процентов — на жизнь и досуг (хобби, походы в кафе, покупка одежды), 10 процентов — на накопления и инвестиции, и еще 10 процентов — на первоначальный взнос по ипотеке.

Ранее россияне назвали квартиру самым желанным подарком на Новый год. О недвижимости в качестве презента мечтают 38 процентов опрошенных. Еще 17 процентов россиян признались, что их желанием было бы получить подарок, который позволил бы закрыть долги.