Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 10 декабря 2025Экономика

Россиянам раскрыли действенный способ накопить на ипотеку

Эксперт Овечкин: Схема 50/30/10/10 поможет быстрее накопить на ипотеку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

При грамотном распределении денег россияне смогут достаточно быстро накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Действенные способы раскрыл руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, пишет РИАМО.

Самый простой финансовый принцип, который преддожил эксперт — «Сначала заплати себе». Его суть заключается в том, чтобы в день зарплаты сразу же переводить 10-15 процентов суммы на специальный «ипотечный» счет. «Считайте это таким же обязательным платежом, как коммунальные услуги. Вы не увидите этих денег, а значит, и не потратите», — пояснил Овечкин.

Еще одно работающее правило — распределение финансов по схеме 50/30/10/10. Это значит, что 50 процентов дохода нужно потратить на обязательные расходы (аренду жилья, коммунальные услуги, проезд и продукты), 30 процентов — на жизнь и досуг (хобби, походы в кафе, покупка одежды), 10 процентов — на накопления и инвестиции, и еще 10 процентов — на первоначальный взнос по ипотеке.

Ранее россияне назвали квартиру самым желанным подарком на Новый год. О недвижимости в качестве презента мечтают 38 процентов опрошенных. Еще 17 процентов россиян признались, что их желанием было бы получить подарок, который позволил бы закрыть долги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Японцев предупредили о мегаземлетрясении

    В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

    Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

    В российском сыре нашли стафилококк

    На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok