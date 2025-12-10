Реклама

14:03, 10 декабря 2025

Россияне признались в одном желании

Россияне назвали квартиру самым желанным подарком на Новый год
Елизавета Городищева
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Квартиру у гор или у моря россияне назвали самым желанным подарком на Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Девелопмент-Юг».

О недвижимости в качестве новогоднего подарка мечтают 38 процентов опрошенных. Еще 17 процентов россиян признались, что их желанием было бы получить подарок, который позволил бы закрыть долги.

Ранее аналитики компании BAZA Development подсчитали, что более половины россиян (57,8 процента опрошенных) мечтают купить квартиру, но не могут себе этого позволить. Из них большинство (52,5 процента) не могут приобрести недвижимость из-за нехватки средств. Еще у 20,3 процента есть накопления хотя бы на первоначальный взнос по ипотеке, но сделку они откладывают из-за нестабильной ситуации на рынке. Также стало известно, что многие россияне продолжают жить в стесненных условиях, снимают жилье или не спешат съезжать от родителей.

