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11:09, 15 июня 2026Авто

Россия сократила импорт автомобилей из одной страны

РИА Новости: Россия в мае сократила на треть импорт южнокорейских автомобилей
Дмитрий Воронин

Фото: Scharfsinn / Shutterstock / Fotodom

Россия в мае более чем на треть в годовом выражении сократила импорт южнокорейских автомобилей после его падения месяцем ранее почти в полтора раза. Об этом со ссылкой на данные таможенников сообщает РИА Новости.

При этом в месячном выражении поставки растут пятый месяц подряд, прибавив в сравнении с апрельскими показателями около трех миллионов долларов, до 53,3 миллиона.

Крупнейшим покупателем корейских авто остаются США с 2,4 миллиарда долларов за месяц. РФ занимает в рейтинге 15-е место.

Ранее также стало известно, что в мае впервые более чем за год снизился ввоз в Россию автомобилей с пробегом. По информации главы «Автостата» Сергея Целикова, импорт машин старше трех лет сократился в прошлом месяце на 5,2 процента, до 35 128 легковушек.

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