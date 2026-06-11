Ввоз в Россию машин с пробегом сократился

Целиков: В мае импорт автомобилей с пробегом в Россию сократился на 5,2 процента

В мае импорт автомобилей с пробегом в Россию сократился на 5,2 процента. Об этом заявил гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За месяц импортировали 35 128 легковых автомобилей в возрасте старше трех лет. Ввоз подержанных машин сократился впервые с марта 2025 года.

Более половины импорта (55 процентов) пришлось на Японию (19 326 штук). Более четверти поставок (25,5) обеспечил Китай (9319 штук), который нарастил ввоз на 92,5 процента. На третьем месте Южная Корея с долей 8,5 процента (2989 штук) — ее показатель упал в три раза (количество ввезенных машин сократилось на 67 процентов).

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2026 года кроссовер Toyota RAV4 стал лидером продаж на российском рынке с результатом 4320 проданных единиц. Почти столько же пришлось на модель Highlander — 4152 автомобиля. Замкнула тройку лидеров Camry, разошедшаяся тиражом в 2379 единиц. В пятерку самых востребованных также попали внедорожники Land Cruiser 150 и Land Cruiser 300 с показателями 290 и 218 машин соответственно.