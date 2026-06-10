Россияне начали скупать две модели ушедшего из России автопроизводителя

Аналитик Целиков: Cпрос на новые машины Toyota в России вырос в два раза

Кроссовер Toyota RAV4 стал лидером продаж на российском рынке с результатом 4320 проданных единиц за пять месяцев 2026 года. Почти столько же пришлось на модель Highlander — 4152 автомобиля. Такие данные в своем Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков, анализируя результаты ушедшего из России производителя.

Замкнула тройку лидеров Camry, разошедшаяся тиражом в 2379 единиц. В пятерку самых востребованных также попали внедорожники Land Cruiser 150 и Land Cruiser 300 с показателями 290 и 218 машин соответственно.

В мае российские покупатели поставили на учет 3014 новых автомобилей Toyota. Это вдвое больше показателя годичной давности: тогда было зарегистрировано 1488 машин. Рост составил 102,5 процента.

Положительная динамика сохраняется и по итогам пяти месяцев. С января по май включительно в России нашли своих владельцев 12717 автомобилей. За аналогичный период прошлого года было продано 6411 единиц. Таким образом, рост составил 98 процентов.

Эксперт подчеркнул, что 88 процентов от всего объема поставок (11215 автомобилей) прибыли в Россию с китайских заводов. Ввоз осуществляется исключительно через механизмы параллельного импорта, и чаще всего через Киргизию.

Ранее стало известно, что японская Mazda нарастила в 9,5 раза продажи в России в 2026 году. Кроссовер CX-5 китайской сборки остается безоговорочным лидером по ввозу на российский рынок. На модель пришлось более 90 процентов всех регистраций (8520 единиц).