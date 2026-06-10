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15:03, 10 июня 2026Авто

Ушедший из России производитель резко нарастил продажи машин в стране

Аналитик Целиков: Японская Mazda нарастила в 9,5 раза продажи в России в 2026 году
Марина Аверкина

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Российские продажи японской Mazda увеличиваются с каждым месяцем. В мае клиентам передали 1397 новых автомобилей, что в 5,2 раза больше, чем годом ранее (267 единиц). Об этом в Telegram-канале написал аналитик Сергей Целиков.

С января по май было приобретено 9930 машин бренда, что в 9,5 раза превышает показатель первых пяти месяцев прошлого года (977 авто). Кроссовер CX-5 китайской сборки остается безоговорочным лидером по ввозу на российский рынок. На модель пришлось более 90 процентов всех регистраций (8520 единиц). Следом идут CX-50 (доля 4,2 процента) и CX-30 (2,2 процента).

Эксперт отметил, что 94 процента всех поставляемых в Россию автомобилей Mazda выпущено на китайских предприятиях.

Ранее китайская Chery прекратила в России продажи популярного кроссовера. С российского сайта бренда исчезло описание модели Tiggo 8 Pro Max.

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