Китайская Chery прекратила в России продажи кроссовера Tiggo 8 Pro Max

Китайская Chery прекратила в России продажи популярного кроссовера. С официального российского сайта бренда исчезло описание модели Tiggo 8 Pro Max, сообщает портал Auto.ru.

Теперь линейка марки на рынке представлена седаном Arrizo 8 и вседорожниками Tiggo 9 и Tiggo 7L, а также седан Arrizo 8. Подчеркивается, что официального заявления о завершении реализации Tiggo 8 Pro Max компания не делала.

Единичные экземпляры, вероятно, еще можно найти у дилеров. Практически идентичный паркетник присутствует у родственного бренда Tenet. Модель T8 оснащается теми же агрегатами: безальтернативным полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 197 лошадиных сил. Автомобили 2026 года выпуска предлагаются по цене от 3 630 000 рублей.

Ранее автоэксперт Олег Мосеев предположил, что Chery может уйти с российского рынка, причем уже в текущем году. По его мнению, руководство концерна переориентируется на европейское направление, где продажи показывают уверенный рост. Он отметил, что в прошлом году в странах Европы производителяю удалось реализовать 150 тысяч машин, а модель Jaecoo J7 и вовсе стала лидером продаж в Великобритании. В такой ситуации компания не станет подвергать риску свой бизнес в Европе, уверен эксперт.