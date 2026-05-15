11:52, 15 мая 2026

Азиатская страна резко нарастила экспорт машин в Россию

Поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию выросли почти на 20 %
Марина Аверкина

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В апреле 2026 года Южная Корея экспортировала в Россию легковые машины на 50,5 миллиона долларов. Азиатская страна пятый месяц подряд наращивает поставки на российский рынок. Об этом пишет агентство «Прайм».

По сравнению с мартом этого года, отгрузки увеличились на 18 процентов, но пока этого недостаточно, чтобы наверстать прошлогодние показатели. В сравнении с апрелем 2025 года, объем экспорта сократился почти в полтора раза. 

В апреле основные потоки корейских легковых машин шли в США (на 2,7 миллиарда долларов), Канаду (699,3 миллиона долларов) и Австралию (на 316,2 миллиона долларов).

Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать машины в долг. Так, в апреле российские банки предоставили 108 тысяч автокредитов на общую сумму 162 миллиарда рублей. По сравнению с апрелем прошлого года, количество выданных займов увеличилось на 19,4 процента, а их денежный объем — на 43,1 процента.

