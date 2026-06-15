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11:19, 15 июня 2026Экономика

В России оценили масштабы падения выплавки стали

«Корпорация Чермет»: Выплавка стали упала в России на 2,5 %
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В прошлом месяце выплавка стали в России снизилась на 2,5 процента по сравнению с маем 2025 года и достигла 5,8 миллиона тонн. Эти данные информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет» приводит ТАСС.

С января по май производство этого сплава сократилось на 8,4 процента, до 26,6 миллиона тонн.

Кроме того, в прошлом месяце производство готового проката уменьшилось на 6,7 процента и достигло пяти миллионов тонн. Добыча железной руды потеряла 2,8 процента, опустившись до 9,2 миллиона тонн. Майские показатели производства валового сухого кокса оказались на 7,5 процента ниже прошлогодних значений.

Производство чугуна уменьшилось на 5,1 процента, до 4,2 миллиона тонн, а стальных труб — на 11 процентов, до 800 тысяч тонн.

В апреле 2026 года производство стали в России упало на 7,6 процента, если сравнивать с аналогичным месяцем 2025 года. Выпуск чугуна сократился на 8,7 процента и составил 3,9 миллиона тонн.

По итогам I квартала экспорт железной руды из России вырос на 29 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 57,1 тысячи тонн в сутки.

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