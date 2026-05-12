В России упало производство важнейшего сплава

«Корпорация Чермет»: Производство стали в России упало на 7,6 процента

В апреле 2026 года производство стали в России упало на 7,6 процента, если сравнивать с аналогичным месяцем 2025 года. Эти данные информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет» процитировал ТАСС.

С января по апрель выплавка стали сократилась более чем на 9 процентов, до 20,8 миллиона тонн.

Отмечается, что в прошлом месяце производство готового проката уменьшилось на 8,1 процента, а добыча железной руды потеряла 6,1 процента и достигла 8,6 миллиона тонн. Выпуск чугуна сократился на 8,7 процента и составил 3,9 миллиона тонн. За четыре первых месяца 2026 года снижение составило 7 процентов, до 16 миллионов тонн.

Кроме того, на 7 процентов в апреле упало производство стальных труб. За январь-апрель оно сократилось на 24 процента.

По итогам I квартала экспорт железной руды из России вырос на 29 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 57,1 тысячи тонн в сутки. Статус главного рынка удержал Китай, куда поставляли 45,9 тысячи тонн в сутки.