Вывоз железной руды из России взлетел

«Ъ»: В первом квартале среднесуточный экспорт железной руды из РФ вырос на 29 %

По итогам первого квартала экспорт железной руды из России взлетел на 29 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 57,1 тысячи тонн в сутки. Об этом со ссылкой на данные Информационного центра операторов сообщает «Коммерсантъ».

Главным рынком для российских поставщиков остается Китай, куда уходят 45,9 тысячи тонн в сутки (плюс 16 процентов в годовом выражении), а наибольший прирост — в 18 раз — продемонстрировало казахстанское направление (4,2 тысячи тонн в сутки).

В 2025 году производство железной руды в России, по данным корпорации «Чермет», выросло на 1,8 процента. Это единственный продукт черной металлургии, продемонстрировавший рост, но с начала 2026 года он также демонстрирует отрицательную динамику — минус 7,6 процента.

Столь значительное увеличение экспорта глава аналитического отдела «Металлоснабжения и сбыта» Виктор Тарнавский объяснил «совсем низким» внутренним потреблением. Ухудшение ситуации в отечественной металлургии делает руду невостребованной, и ее приходится вывозить.

Директор Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Александр Семин полагает, что рост поставок в Турцию связан повышением продаж турецкой стали в странах Евросоюза. А вот Казахстан, считает советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников, может заниматься реэкспортом, поскольку ему хватает своего сырья.

В феврале Центра стратегических разработок (ЦСР) констатировал, что в начале года металлургическая отрасль в России перешла в режим выживания, на многих предприятиях ситуация близка к критической. В частности, с апреля Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), крупнейший в России производитель ферросплавов, национализированный в 2024 году, частично приостановил работу.