Путин направил телеграмму Си Цзиньпину

Путин направил «дорогому другу» Си Цзиньпину сердечные поздравления с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил «дорогому другу» председателю КНР Си Цзиньпину сердечные поздравления с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», — обратился к китайскому коллеги глава государства.

Он подчеркнул, что тепло вспоминает их недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей.

Ранее заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что визит Путина в Китай в мае был очень успешным. Он подчеркнул, что что Россия и Китай несут важную миссию по преобразованию мира.