Заместитель Си Цзиньпина высказался о Путине на пленарном заседании ПМЭФ

Зампредседателя КНР Чжэн: Визит Путина в Китай был очень успешным

Визит президента России Владимира Путина в Китай в мае был очень успешным. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как вы знаете, две недели назад президент Путин совершил очень успешный визит в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России провели переговоры в Пекине по вопросу развития двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — подчеркнул он.

Ранее Хань Чжэн заявил, что Россия и Китай несут важную миссию по преобразованию мира. По его словам, воплощение в жизнь инициативы по глобальному управлению требует совместных усилий мирового сообщества.

20 мая завершился двухдневный визит Владимира Путина в Китай. В ходе визита лидеры России и КНР договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельным итогом стала декларация о многополярном мире, в которой стороны выступили против давления на суверенные государства.