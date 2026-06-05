Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:07, 5 июня 2026Мир

Заместитель Си Цзиньпина высказался о Путине на пленарном заседании ПМЭФ

Зампредседателя КНР Чжэн: Визит Путина в Китай был очень успешным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Визит президента России Владимира Путина в Китай в мае был очень успешным. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как вы знаете, две недели назад президент Путин совершил очень успешный визит в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России провели переговоры в Пекине по вопросу развития двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — подчеркнул он.

Ранее Хань Чжэн заявил, что Россия и Китай несут важную миссию по преобразованию мира. По его словам, воплощение в жизнь инициативы по глобальному управлению требует совместных усилий мирового сообщества.

20 мая завершился двухдневный визит Владимира Путина в Китай. В ходе визита лидеры России и КНР договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельным итогом стала декларация о многополярном мире, в которой стороны выступили против давления на суверенные государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Путин заявил об огромной ошибке США

    Путин ответил на обвинения в поставках Ирану вооружения

    Путин похвалил Трампа на ПМЭФ

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «Письмо с элементами хамства». Путин прокомментировал послание Зеленского и дал ответ по поводу встречи с ним

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    «Роскосмос» прокомментировал утечку воздуха на МКС

    Женщина оставила раны на голове туриста и обокрала его на 200 тысяч рублей на Бали

    Россиянин описал традиции на Кавказе фразой «в столетнем доме уживаются три поколения»

    Путин заявил об огромной ошибке США

    Путин похвалил Трампа на ПМЭФ

    Оценена опасность утечки воздуха на МКС для космонавтов

    Российскую учительницу оправдали в заказном убийстве бывшего мужа

    Путину передали привет от европейцев с мозгами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok