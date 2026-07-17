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15:37, 17 июля 2026Экономика

В московском лесу появился загадочный шалаш

В московском лесу построили шалаш с необычным декором
Александра Качан (Редактор)

Фото: Eva Alex / Shutterstock / Fotodom

В московском лесу построили шалаш, украшенный необычными декорациями. Об этом стало известно Telegram-каналу «Москва М125».

Постройку из тонких веток обнаружила одна из жителей города в Тимирязевском лесу. Большой шалаш построили неизвестные рядом с двумя деревьями. На ветках около входа подвешены различные предметы: елочные шары, диски, игрушки. Очевидица отметила, что шалаш не похож на детский.

«Больше похож на что-то языческое, даже жуткое, связанное с проведением ритуалов», — отметила она. По словам собеседницы канала, построивших шалаш на месте не оказалось.

Ранее сообщалось, что в деревне Авчурино Калужской области построили храм-палатку. Объект установили рядом с руинами древней церкви для проведения служб.

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