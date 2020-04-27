Ремонт саратовского театра кукол продолжат на фоне пандемии коронавируса

Капитальный ремонт театра кукол «Теремок» в городе Саратов продолжат на фоне пандемии коронавируса в строгом соответствии с графиком. Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Отмечается, что работы, которые ведутся в рамках реализации национального проекта «Культура», завершатся к декабрю 2020 года. За это время здание полностью обновят, также будет благоустроена прилегающая к нему территория. Торжественное открытие театра запланировано на 22 декабря.

Во время режима самоизоляции культурное заведение продолжает работать в онлайн-режиме, транслируя записи постановок. «Благодаря этим спектаклям дети получают возможности для культурного развития, даже находясь дома», — отметила замминистра культуры России Ольга Ярилова.

23 апреля сообщалось, что Екатеринбургский театр кукол получит 334 миллиона рублей на капитальный ремонт. На время работ он переедет на площадку кинотеатра «Колизей».

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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