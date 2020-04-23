Театр кукол в российском регионе получит 334 миллиона рублей на ремонт

Екатеринбургский театр кукол получит 334 миллиона рублей на капитальный ремонт. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации города Илья Марков, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Маркова, более 90 процентов средств на ремонт поступят из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Культура». Остальные средства поступят из регионального и муниципального бюджетов.

Отмечается, что на время капремонта театр переедет на площадку кинотеатра «Колизей», где построили новую сцену специально для кукольных спектаклей.

Глава театра Петр Стражников заявил, что в здании культурного заведения до осени 2021 года будет реконструирован большой зал. По его словам, последний раз реконструкция театра проводилась в 1990-х.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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