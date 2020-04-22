Российский регион начал обновление домов культуры

В Тульской области начаты обновление и капитальный ремонт трех сельских домов культуры. Об этом сообщила министр культуры региона Татьяна Рыбкина, передает «Московский комсомолец в Туле».

Министр подчеркнула, что «обновление помещений позволит проводить мероприятия в комфортных условиях и на высоком уровне».

Капитальный ремонт в 2020 году устроят в ДК в городе Ефремов, а также в учреждениях в Заокском и Суворовском районах. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Культура», на них выделены 22 миллиона рублей.

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Отмечается, что ремонт в доме культуры в Суворовском районе уже начался. На объекте укрепят фундамент, поменяют полы, кровлю, окна и двери, а также заменят электропроводку, обустроят систему отопления и обновят библиотечное помещение.

В марте в Минкульте объявили о росте популярности домов культуры Забайкалья после проведения в них капитального ремонта.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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