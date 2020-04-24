Пермский край получил 50 миллионов рублей на музыкальные инструменты

Пермский край в 2020 году получил 50 миллионов рублей на новые музыкальные инструменты для десяти детских школ искусств. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Отмечается, что средства на инструменты выделены в рамках реализации национального проекта «Культура». Их получат учебные заведения Перми, Кунгура, Краснокамска, Горнозаводска, а также городов Чайковский и Оса, победившие в конкурсном отборе регионального Минкульта. Школы также обеспечат необходимыми учебными материалами, в том числе пособиями и художественным альбомами.

По словам главы Минкульта Пермского края Вячеслава Торчинского, инструменты, благодаря федеральным субсидиям и софинансированию из регионального бюджета, получат все музыкальные школы и училища Прикамья.

Ранее в апреле сообщалось, что театры, музеи, библиотеки и концертные площадки Пермского края сумели приспособиться к режиму самоизоляции в регионе благодаря реализации национального проекта «Культура».

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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