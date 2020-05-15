В Псковской области перевыполнили план по посещаемости учреждений культуры

Власти Псковской области отчитались о перевыполнении плана по посещаемости культурных учреждений. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева, передает «Псковское агентство информации».

План по посещаемости заложен в национальном проекте «Культура». Малышева подчеркнула, что в рамках его реализации в регионе также перевыполнили план по числу обращений граждан к цифровым ресурсам, связанным с культурой. «Перевыполнение по цифровым ресурсам тоже есть — у нас уже 600 тысяч обращений», — заявила она.

Отмечается, что к 2024 году в области намерены увеличить посещаемость культурных заведений на 15 процентов и в пять раз увеличить число обращений граждан к цифровым ресурсам.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него входят подразделы «Культурная среда», «Цифровая культура» и «Творческие люди».

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