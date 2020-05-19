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Минкульт изменит расчет показателей по нацпроекту из-за пандемии

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Фото: @mincult_russia

Министерство культуры России изменит расчет показателей учреждений культуры в рамках национального проекта из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила представительница ведомства Оксана Косарева, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Косаревой, изменения коснутся показателей для театров. «Есть театры, у которых 90-100 процентная заполняемость, и там физически нет возможности 15-процентного увеличения показателей по нацпроекту», — отметила она.

Чиновница добавила, что Минкульт каждый месяц проверяет показатели по нацпроектам и учитывает изменения. В настоящее время в министерстве финансов и министерстве экономического развития на согласовании находятся изменения в методику, где убраны показатели по росту посещаемости театров, вместо них остается общая цифра по региону. «Как ее достигать — библиотеками, домами культуры — регион будет решать», — подчеркнула Косарева.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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