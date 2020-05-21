Российский регион массово обеспечат музыкальными инструментами

Детские школы искусств Волгоградской области массово обеспечат новыми учебными материалами, музыкальными инструментами и интерактивными системами. Оборудование уже начало поступать в учебные заведения российского региона, передает газета «Волжская правда».

Отмечается, что в 2020 году на модернизацию детских школ искусств будет направлено 22 миллиона рублей. Обновление материально-технической базы заведений проводится в рамках реализации национального проекта «Культура».

До 2024 года в регионе проведут капитальный ремонт семи детских школ искусств, общий объем финансирования работ из федерального и областного бюджетов составит 133,3 миллиона рублей.

В апреле сообщалось, что Пермский край в 2020 году получил 50 миллионов рублей на новые музыкальные инструменты для десяти детских школ искусств.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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