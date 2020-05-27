Любимова объявила о скором открытии библиотек

Министр культуры России Ольга Любимова объявила, что библиотеки страны вскоре откроются с соблюдением новых мер безопасности. Ее слова передает ТАСС.

«Совсем скоро мы вернемся к привычному образу жизни», — пообещала чиновница.

Любимова добавила, что с запуском национального проекта «Культура» ускорился процесс модернизации библиотек в регионах: «Обновленные учреждения позволяют жителям городов и сел получить равный доступ к проверенным, качественным знаниям и ресурсам».

Отмечается, что в начале июня ведомство направит рекомендации по возвращению культурных учреждений к рабочему процессу в региональные и муниципальные библиотеки.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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