Раскрыты планы по возвращению на работу пожилых сотрудников учреждений культуры

Глава Минкульта России Ольга Любимова раскрыла планы по тому, как будут возвращаться на работу пожилые сотрудники учреждений культуры. Ее слова передает ТАСС.

Любимова отметила, что Минкульт и Роспотребнадзор разрабатывают меры, которые позволят пожилым сотрудникам вернуться в последнюю очередь, при этом после открытия учреждений их деятельность может быть ограничена. Речь идет о работе гардеробщиков и смотрителей, которые находятся в зоне риска из-за опасности заражения коронавирусом. При этом, подчеркнула Любимова, сотрудники музеев старше 60 лет не будут сокращены в связи с новыми ограничениями.

В конце мая Любимова объявила, что библиотеки страны вскоре откроются с соблюдением новых мер безопасности. Она также заявила, что с запуском национального проекта «Культура» ускорился процесс модернизации библиотек в регионах.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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