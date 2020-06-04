В поселке под Барнаулом появится библиотека нового поколения

В поселке Южный, расположенном под Барнаулом, Алтайский край, появится библиотека нового поколения. Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Отмечается, что на работы из федерального бюджета выделено пять миллионов рублей. Модельная библиотека появится на базе филиала №10 имени Пушкина Централизованной библиотечной системы Барнаула, учреждение вошло в число победителей национального проекта «Культура».

В здании уже завершен ремонт помещений, была получена новая техника, в том числе интерактивный пол-проекция, интерактивный стол, стационарный электронный видеоувеличитель для слабовидящих. Ожидается поставка новой мебели, изготовленной по индивидуальным эскизам. Библиотека планирует потратить 2,2 миллиона рублей на покупку новых книг.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!