В Минкульте оценили темпы реализации нацпроекта «Культура» в Саратовской области

Работы в учреждениях культуры Саратовской области, связанные с реализацией национального проекта «Культура», идут по графику в соответствии с дорожными картами. Об этом заявила замглавы Минкульта России Ольга Ярилова, сообщается на сайте ведомства.

Чиновница отметила, что регион в рамках нацпроекта получил более 200 миллионов рублей. «78,6 миллиона будут потрачены на ремонт пяти сельских домов культуры, а также строительство нового ДК в селе Семено-Полтавка Ершовского района», — сказала она.

По словам Яриловой, качество и сроки выполненных работ в 2019 году позволили увеличить в 2020-м финансирование и количество объектов. Она подчеркнула, что сроки завершения работ не сдвинулись из-за пандемии коронавируса, объекты планируется сдать к 15 сентября.

Также в регионе завершились работы по созданию трех виртуальных концертных залов, их торжественно откроют после снятия режима самоизоляции.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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