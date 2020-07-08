Более миллиарда рублей из средств нацпроекта «Культура» пойдут в резервный фонд

Более миллиарда рублей из средств национального проекта «Культура» переведены в резервный фонд правительства России. Об этом замглавы Минкульта Ольга Ярилова сообщила порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«В резервный фонд направлены средства национального проекта "Культура" на 2020 год в объеме одного миллиарда 168 миллионов рублей. Эти изменения коснутся финансирования нескольких мероприятий: модернизации кинозалов, а также проведения фестивалей и выставок», — заявила Ярилова.

Чиновница уточнила, что из-за этого число модернизированных кинозалов с 2020-го уменьшится на 140 единиц, а в этом году ведомство одобрит 60 заявок на переоснащение кинотеатров. Перераспределение также повлияет на программу оцифровки материалов Госфильмофонда России.

Ярилова добавила, что власти рассматривают возможность перенаправить средства с программы Госфильмофонда на создание модельных библиотек в российских регионов, «чтобы в период, когда нельзя проводить массовые мероприятия, помочь с улучшением материальной базы библиотек».

Замглавы Минкульта подчеркнула, что количество выставок и фестивалей, которые запланированы в рамках реализации нацпроекта, не будет сокращено, однако станут более локальными и пройдут лишь в тех регионах, где будут полностью сняты ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

Ранее на проведение национального проекта «Культура» из бюджета с 2019-го по 2024 год планировалось потратить 113,5 миллиарда рублей. В нацпроект включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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