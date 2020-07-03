Фонд кино завершил прием заявок на оснащение кинозалов

Фонд кино завершил прием заявок на поддержку модернизации кинозалов. Об этом сообщила замглавы министерства культуры России Ольга Ярилова, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что работы по модернизации будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году. Всего было подано более 400 заявок из 74 регионов страны.

«Результаты будут известны уже в конце июля, одобрено будет 60 заявок», — отметила Ярилова.

Кинотеатры-победители получат средства на установку нового оборудования. Они будут обязаны начать платный кинопоказ до 31 декабря 2020 года в оснащенных помещениях. Также заведения обязуются в течение пяти лет поддерживать долю показа национальных фильмов на уровне не менее 50 процентов.

Реновация и модернизация культурных учреждений предусмотрена проектом «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Также в национальный проект входят федеральные программы «Творческие люди» и «Цифровая культура».

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