В Минкульте предложили создавать центры культурного развития в крупных поселках

Министерство культуры России разработало и отправило на согласование в заинтересованные ведомства проект постановления правительства страны, позволяющий создавать центры культурного развития в поселках городского типа. Об этом сообщается на сайте Минкульта.

В настоящее время власти спонсируют строительство центров в городах с числом жителей до 300 000 человек. Однако в поселках городского типа, где такие учреждения также нужны для развития культурной инфраструктуры, таких мероприятий не проводится.

В проекте постановления чиновники предложили выделять субсидии на создание центров культурного развития в крупных поселках на приоритетных территориях. Речь идет о Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, Республике Крым и Севастополе, Калининградской области и Арктической зоне страны.

«Таких поселений много, и в общей сложности там проживает огромное количество людей, которые также нуждаются в современной инфраструктуре. Как только изменения будут внесены, населенные пункты данных регионов смогут принять участие в программе, начиная с 2021 года», — заявила замминистра Ольга Ярилова в ходе мониторингового совещания по реализации мероприятий национального проекта «Культура».

Реновация и модернизация культурных учреждений предусмотрена проектом «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Также в национальный проект входят федеральные программы «Творческие люди» и «Цифровая культура».

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