Власти отчитались об исполнении планов нацпроекта «Культура»

Кассовое исполнение национального проекта «Культура» в 2019 году составило 99 процентов. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
«Практически все установленные значения целевых показателей нацпроекта достигнуты, даже перевыполнены. Можно сказать, Минкультуры показало, что умеет эффективно реализовывать государственные задачи», — объявил Чернышенко.
Чиновник подчеркнул, что министерство культуры России находится в «передовиках» по исполнению планов нацпроектов.
На проведение национального проекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».
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