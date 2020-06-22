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ГИТИС начнет повышать квалификацию зарубежных актеров и режиссеров

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) запустит цикл бесплатных дистанционных программ по повышению квалификации иностранных актеров, режиссеров и преподавателей творческих специальностей. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Обучение, организованное при поддержке Минкульта России, будет проходить на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров, созданного в рамках реализации нацпроекта «Культура».

За июль институт обучит 300 человек. Слушателям представят шесть программ по трем направлениям: сценическая речь, актерское мастерство и ценическое движение.

Повышение квалификации работников культурных учреждений — одно из основных направлений национального проекта «Культура». В стране к 2024 году повышение квалификации должны пройти 200 тысяч творческих сотрудников и управленцев.

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Indian army soldiers patrol a street near a site of a gunbattle between Indian security forces and suspected militants in Khudwani village of South Kashmir's Kulgam district, April 11, 2018. REUTERS/Danish Ismail - RC168F459240Камни, палки, два врага
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