ГИТИС начнет повышать квалификацию зарубежных актеров и режиссеров

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) запустит цикл бесплатных дистанционных программ по повышению квалификации иностранных актеров, режиссеров и преподавателей творческих специальностей. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Обучение, организованное при поддержке Минкульта России, будет проходить на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров, созданного в рамках реализации нацпроекта «Культура».

За июль институт обучит 300 человек. Слушателям представят шесть программ по трем направлениям: сценическая речь, актерское мастерство и ценическое движение.

Повышение квалификации работников культурных учреждений — одно из основных направлений национального проекта «Культура». В стране к 2024 году повышение квалификации должны пройти 200 тысяч творческих сотрудников и управленцев.

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