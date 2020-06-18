В Новгородской области появились шесть виртуальных концертных залов

Шесть новых виртуальных концертных залов появились в Новгородской области в рамках реализации нацпроекта «Культура». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

В помещениях завершилась установка оборудования, виртуальные залы откроются после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Материалы по теме Не выходя из комнаты Лучшие виртуальные концертные залы России

В набор оборудования каждого концертного зала вошли ноутбук и активная акустическая система, а видеооборудование для трансляций концертов зависит от технических возможностей учреждений, в которых зал размещен — это либо видеопроектор и экран, либо телевизор с широкой диагональю экрана.

На создание шести залов из федерального бюджета было выделено 4,7 миллиона рублей. Они появились в учреждениях культуры Солецкого, Боровичского, Окуловского, Маловишерского, Старорусского и Валдайского районов.

На проведение национального проекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!