Одна из старейших библиотек Омской области получила обновление

В Центральной районной библиотеке Исилькульского района Омской области провели капитальный ремонт. Учреждение получит новую мебель, современную технику и пополнит книжный фонд, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Библиотека в 2020 году будет переоснащена по модельному стандарту за счет нацпроекта «Культура». В пресс-службе регионального министерства культуры подчеркнули, что это одна из старейших библиотек Омской области, она была создана в 1930 году на основе избы-читальни, а в 1972-м переехала в новое здание. Капитальный ремонт в этом здании был проведен впервые. В учреждении появились читальный зал с электрическим камином, краеведческий зал, а также помещения для проведения публичных мероприятий.

На проведение национального проекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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