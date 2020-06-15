Более 350 специалистов сферы культуры натренировали в Волгоградской области

В Волгоградской области более 350 специалистов сферы культуры прошли курсы повышения квалификации в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Дополнительное обучение прошли 352 сотрудника учреждений культуры области. Из-за пандемии коронавируса тренировки проходили в дистанционном формате.

Занятия проводили сотрудники федеральных центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Краснодарского и Кемеровского государственных институтов культуры.

Участники курсов получили сертификаты по таким направлениям, как организация массовых праздников, изготовление изделий народного декоративно-прикладного искусства, методики обучения на музыкальных инструментах и преподавание народно-сценического танца.

Помимо программы «Творческие люди» в нацпроект «Культура» входят направления «Культурная среда» и «Цифровая культура». На его реализацию выделено 113,5 миллиарда рублей.

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