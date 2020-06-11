Музыкальный колледж и школы искусств Карелии получат новые инструменты

Музыкальный колледж и две школы искусств Республики Карелия получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры региона.

Отмечается, что переоснащение учреждений пройдет в рамках реализации национального проекта «Культура». На него будет потрачено 14,2 миллиона рублей.

Образовательные учреждения вошли в число победителей конкурсного отбора заявок нацпроекта в 2020-м. Речь идет о республиканском музыкальном колледже имени Раутио и школах искусств в Лахденпохье и поселке Ладва.

Глава министерства культуры республики Алексей Лесонен заявил, что развитие культурной жизни в небольших населенных пунктах — это одно из важнейших направлений национального проекта «Культура».

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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