Участники проекта «Пережить, чтобы помнить» реконструируют подвиги ветеранов

Участники второго сезона проекта «Пережить, чтобы помнить» реконструируют 12 подвигов героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что проект победил в конкурсе по созданию социально значимого интернет-контента для молодежной аудитории организации «Институт развития интернета» (ИРИ). Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Цифровая культура», который входит в состав национального проекта «Культура».

Съемки будут проходить в разных регионах России и в Белоруссии. Первым участникам предстоит «самостоятельно заправить танк Т-34, загрузить в него 50 подкалиберных и 50 осколочно-фугасных снарядов весом 5,4 килограмма и 9,5 килограмма соответственно, набить в дисковые магазины две тысячи патронов», отмечают организаторы. Затем им предстоит проехать десять километров по лесам, где их ждут упавшие деревья, наезд на мину и сложная операция по замене танковой гусеницы весом более тонны. Действие будет разворачиваться в Подмосковье.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него также включены федеральные программы «Культурная среда», «Творческие люди».

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