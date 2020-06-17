Села Удмуртии обретут автоклубы

Передвижные многофункциональные культурные центры появятся в селах восьми районов Удмуртии к концу сентября. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Средства на приобретение автоклубов в размере 31 миллиона 975 тысяч рублей выделены из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Культура». Мобильные культурные центры обретут Воткинский, Балезинский, Завьяловский, Глазовский, Сарапульский, Игринский, Увинский и Можгинский районы.

Цель автоклубов — организация культурного досуга для жителей удаленных сел, в которых нет стационарных учреждений культуры. В регионе в 2020 году также будут построены три дома культуры, еще в четырех проведут капитальный ремонт.

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Культура» с 2019-го по 2024 год регионы России закупят 600 автоклубов. На проведение национального проекта выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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